Casares ironiza jogos do São Paulo pelo Brasileirão na segunda-feira

Contra Fluminense e Cruzeiro, o São Paulo chegará a três jogos em segundas-feiras nesta edição do Campeonato Brasileiro. O presidente Casares ironizou a situação e elogiou a torcida do São Paulo.

"A CBF já fez algumas coisas engraçadas. Ela tirou um técnico (Dorival Jr). Eu brinco quando encontro com Ednaldo: 'Poxa, não faz isso com a gente'. Mas, tem o lado vantajoso, eles sabem que o nosso torcedor não tem deserto no Chile, horário. O torcedor do São Paulo, como clube mais popular do Brasil, vai lotar segunda-feira contra o Fluminense e contra o Cruzeiro vai ser a mesma coisa", disse.

O mandatário, na sequência, admitiu que o calendário pesou no caso, mas pediu para ter menos São Paulo na segunda-feira.

"Claro que queríamos que fosse num domingo, no sábado, mas pela questão do calendário se acomoda a situação. A gente tenta procurar esse apoio da CBF para que segunda-feira, embora seja um dia importante para o futebol, tenha menos São Paulo", completou.

O próximo jogo do São Paulo será contra o Fluminense está marcado para acontecer às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Morumbis. Com sete pontos, o Tricolor se encontra na sétima colocação do Brasileirão.

Em alta, os comandados de Zubeldía estão invictos há seis jogos, com cinco vitórias (Atlético-GO, Barcelona-EQU, Águia de Marabá, Vitória e Cobresal) e um empate (Palmeiras).