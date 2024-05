Com dois de Veiga, Palmeiras goleia Liverpool-URU e encaminha vaga às oitavas da Libertadores

O Palmeiras goleou o Liverpool-URU por 5 a 0 nesta quinta-feira e encaminhou a vaga para as oitavas de final da Libertadores. Raphael Veiga (duas vezes), Endrick, Rony e Gustavo Gómez anotaram os gols do jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental.

Com este resultado, o Alviverde chega a dez pontos e fica na liderança do Grupo F. Já o Liverpool-URU segue com quatro pontos e cai para a quarta posição.

As equipes voltam a campo pela Libertadores na próxima semana. Na quarta-feira, o Verdão duela com o Independiente del Valle, pela quinta rodada, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o Liverpool-URU enfrenta o San Lorenzo, na quinta-feira, às 21 horas. Antes disso, o Palmeiras tem compromisso pelo Brasileirão, contra o Athletico-PR. A bola rola às 16 horas, na Arena Barueri.

O jogo

Com três minutos no primeiro tempo, Matías Ocampo chegou a abrir o placar para o Liverpool-URU, mas a arbitragem anulou o tento por impedimento do atacante. Aos 16, o Palmeiras quase marcou. A bola sobrou com Raphael Veiga na entrada da área e o meia bateu firme, carimbando o travessão de Lentinelly. Três minutos depois, Barrios finalizou de longe e Weverton fez a defesa tranquila.

Por volta dos 20 minutos, Gabriel Menino lançou a bola para Endrick na área, o camisa 9 chegou antes do goleiro e acabou mandando para fora. Pouco depois, Estêvão fez boa jogada, finalizou de dentro da área, mas foi travado. A bola sobrou para Lázaro, que disputou a bola e mandou por cima do gol. Aos 30, Diego García saiu em velocidade, cruzou na área e Marcos Rocha fez o corte.

Na reta final do primeiro tempo, Estêvão tentou encobrir Lentinelly, que saiu errado, mas a bola passou por cima do gol. Aos 43 minutos, Raphael Veiga fez um golaço para levar o Palmeiras em vantagem para o intervalo. Marcos Rocha deu bom passe para o meia, que avançou na área e soltou uma pancada. A bola ainda tocou no travessão antes de balançar a rede.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Luciano Rodríguez cobrou falta direto no gol de Weverton e viu o goleiro defender. Pouco depois de sair do banco de reservas, Rony saiu em velocidade, driblou Lentinelly, mas não conseguiu concluir a jogada. Aos 19, Veiga deu bom lançamento para Endrick, que saiu cara a cara com o goleiro e chutou em cima do goleiro, desperdiçando a chance de ampliar.

Depois das duas boas chegadas, o Palmeiras fez o segundo. Endrick devolveu o passe para Raphael Veiga, que finalizou de dentro da área e balançou a rede aos 25 minutos. Pouco depois, o árbitro chegou a marcar uma penalidade para o Liverpool-URU, mas após revisão do VAR, foi detectado o impedimento na jogada e o pênalti foi anulado.

Aos 35, Luis Guilherme quase fez o terceiro. Endrick saiu em bom contra-ataque e serviu o meia, que finalizou e parou em defesa de Lentinelly. Minutos depois, o camisa 9 fez o dele. Raphael Veiga cobrou escanteio na área, Rony ajeitou de cabeça e Endrick completou para o gol. Em novo contra-ataque, Flaco López deu boa assistência para Rony, que dominou dentro da área e estufou a rede do time uruguaio.

Nos acréscimos, Rony sofreu falta na área o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Gustavo Gómez fez o quinto e fechou a goleada.

FICHA TÉCNICA



LIVERPOOL-URU 0 X 5 PALMEIRAS

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)



Data: 9 de maio de 2024 (quinta-feira)



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Andres Rojas (COL)



Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Roberto Padilla (COL)



VAR: David Rodriguez (COL)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Agustín González (Liverpool-URU); Gabriel Menino e Endrick (Palmeiras)

GOLS

PALMEIRAS: Raphael Veiga (aos 43 minutos do 1°T e aos 25 minutos do 2°T), Endrick (aos 36 minutos do 2°T), Rony (aos 45 minutos do 2°T) e Gustavo Gómez (aos 50 minutos do 2°T)

LIVERPOOL-URU: Lentinelly; Kevin Amaro (Franco Nicola), Jean Rosso, Matías de los Santos, Agustin Cayetano e Enzo Martínez; Martin Barrios (Matías Silva), Lucas Lemos (Renzo Machado) e Diego Garcia (Diego Rodriguez); Luciano Rodriguez e Matías Ocampo (Agustin González).



Técnico: Emiliano Alfaro

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Mayke); Estêvão (Luis Guilherme), Lázaro (Rony) e Endrick (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira