Corinthians sofre punições por pancadaria em clássico contra o Palmeiras no futsal de base

Nesta quinta-feira, o Corinthians foi punido pela pancadaria envolvendo jogadores e torcedores do Timão na final do Campeonato Metropolitano de Futsal, há pouco mais de duas semanas, contra o Palmeiras.

Em resolução divulgada pela FPFS (Federação Paulista de Futebol de Salão), a Comissão Disciplinar definiu a perda de dez mandos de campo para o Corinthians, além de vetar a presença de torcedores corintianos em partidas válidas pelas categorias sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18.

A medida afetará diretamente vários jogos da equipe nas categorias de base. Confira abaixo os confrontos que serão atingidos pela punição:

11/05/24 - Corinthians x São Paulo

25/05/24 - Corinthians x SE Elite Itaquerense

01/06/24 - Corinthians x Juventus

16/06/24 - Corinthians x Tabuca Juniors

29/06/24 - Corinthians x AD Indaiatuba

04/08/24 - Corinthians x São Caetano/RSFC

17/08/24 - Corinthians x CE Penha

01/09/24 - Corinthians x Lausanne Paulista FC

07/09/24 - Corinthians x ASF/Magnus Futsal

21/09/24 - Corinthians x Mogi das Cruzes EC

Relembre o caso

Com o placar em 5 a 2 para o Palmeiras, já na parte final do jogo, um lance dentro da área do time alviverde desencadeou uma briga entre jogadores dos dois times. Atletas reservas também se envolveram, e o confronto escalou.

Durante a confusão, após a invasão de dezenas de torcedores, o sistema de som do ginásio fez um apelo. "Por favor, não façam isso! É um jogo de categorias de base!", disse uma pessoa ao microfone, repetidamente. O pedido, no entanto, não foi atendido.

De acordo com o Palmeiras, vários jogadores ficaram feridos, mas sem gravidade. Familiares dos atletas e torcedores no ginásio também foram atacados, ainda segundo o clube alviverde.

A súmula do jogo confirma que havia "falta de policiamento preventivo" para a decisão do Campeonato Metropolitano entre Palmeiras e Corinthians. As finais do sub-14 e sub-16, do Alviverde, e a sub-12, do Timão, que estavam marcadas para o mesmo dia, acabaram sendo canceladas.