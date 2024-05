Endrick cita Mano Brown após confusão por comemoração em jogo do Palmeiras

Endrick citou Mano Brown em uma publicação feita nas redes sociais após sua comemoração na goleada do Palmeiras sobre o Liverpool-URU gerar confusão na partida disputada na noite desta quinta-feira (9).

O que aconteceu

Endrick usou um trecho da música "Salve", dos Racionais MC's, e marcou Mano Brown, vocalista do grupo, na publicação. Na foto, ele aparece fazendo sua comemoração 'Kong', que gerou a confusão no duelo.

"Pregando a igualdade, um homem chamado Jesus, só ele sabe a minha hora... The Kong" Endrick, em publicação feita nas redes sociais

O problema com Endrick aconteceu logo após o terceiro gol do Palmeiras no jogo. O camisa 9 marcou de cabeça e imitou 'King Kong' na comemoração, algo que não agradou os jogadores do Liverpool-URU. Ele recebeu o cartão amarelo e foi substituído logo em seguida.

Após o jogo, Endrick explicou a comemoração e pediu desculpas. "Muito feliz com gol, assistência e vitória. É o gesto que faço, fiz também no jogo passado contra o Del Valle, foi muito bem visto. Foi do lado da torcida deles, acharam que foi provocação, consegui falar em espanhol um pouco com eles. O camisa 3 entendeu bem, o 7 não entendeu muito. Não [ouvi insultos racistas]. Foi um jogo maravilhoso", disse ao Paramount+.

Endrick tem tornado a comemoração padrão. O atacante palmeirense já havia comemorado o seu gol na vitória sobre o Independiente del Valle, também pela Libertadores, desta maneira. Na ocasião, não houve confusão pelo gesto.

O atacante foi defendido por Abel Ferreira após o jogo. O treinador português afirmou que aconselhou o camisa 9 a definir uma comemoração padrão para os seus gols e que não há maldade nenhuma nos gestos do jogador.

Palmeiras goleia o Liverpool-URU

O Palmeiras atropelou o Liverpool-URU na noite desta quinta-feira (9). Fora de casa, o Verdão venceu por 5 a 0, com gols de Raphael Veiga (duas vezes), Endrick, Rony e Gustavo Gómez.

Com o resultado, o Alviverde se isolou ainda mais na liderança do Grupo F, com 10 pontos. Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool-URU, todos com quatro, vêm logo atrás.

O Palmeiras volta a campo pela competição na próxima quarta-feira (15), quando recebe o Independiente del Valle, no Allianz Parque.