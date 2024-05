Com dois de Borbas, Bragantino vence Racing e encosta na liderança do grupo na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo E da Sul-Americana, o Bragantino recebeu o Racing no Estádio Nabi Abi Chedid e venceu por 2 a 1. Os dois gols da vitória foram marcados por Thiago Borbas, enquanto Santiago Germán anotou o único dos visitantes.

Com o resultado positivo, a equipe paulista venceu a terceira na competição e chegou a nove pontos, igualando assim com o clube argentino. No entanto, o adversário ainda lidera o grupo por conta do saldo de gols. Por fim, Coquimbo Unido-CHI, com três, e Sportivo Luqueño, com apenas um, fecham o Grupo E.

O Bragantino retorna aos gramados contra o Bahia, neste domingo, pelo Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Racing enfrenta o Belgrano, no mesmo dia, no entanto pelo Campeonato Argentino. O duelo começa às 17h45 (de Brasília), no Estádio Julio César Villagra.

Os gols

Aos cinco minutos da primeira etapa, o atacante Thiago Borbas abriu o placar para o Bragantino no jogo. O atleta aproveitou o passe de Eric Ramires, saiu cara a cara com o goleiro e converteu a chance.

Logo em seguida, aos sete, o atleta anotou o segundo. O jogador aproveitou a sobra dentro da área e concluiu em gol.

O clube argentino reagiu aos 25, com Santiago Germán, que cabeceou no ângulo esquerdo do gol.