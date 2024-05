Abel elogia "jogo inteligente" do Palmeiras, mas cobra chances perdidas: "Ficamos devemos mais gols"

O Palmeiras goleou o Liverpool-URU por 5 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Raphael Veiga (duas vezes), Endrick, Rony e Gustavo Gómez marcaram na goleada do Verdão. O técnico Abel Ferreira elogiou a atuação de sua equipe, mas, mesmo com a goleada, cobrou as oportunidades perdidas.

"Não podemos esquecer que essa é uma equipe bem competente. É um grupo equilibrado. Sabíamos da dificuldade que teríamos aqui. Fizemos o jogo que tínhamos que fazer, ter paciência, perceber os momentos para atacar as costas e fazer gols no adversário. Acho que soubemos seguir muito bem o que traçamos no jogo e fomos competentes. Foi um jogo seguro, inteligente e bem jogado por minha equipe, muito bem organizado. A partir do momento que abrimos o placar, ficamos devendo mais um ou dois gols. Lembro de uma do Luis de frente com o goleiro e falhou, do Endrick, também e errou, do Rony. Há margem para continuar a melhorar mas é uma vitória da melhor equipe. Uma vitória segura, importante", disse.

Raphael Veiga abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo com um golaço. Depois no segundo tempo, o meia ampliou aos 25. Endrick fez aos 36 e Rony marcou o quarto aos 45. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Gustavo Gómez marcar de pênalti, sofrido por Rony, e fechar a goleada no estádio onde a equipe faturou sua última Libertadores, em 2021.

"Tenho orgulho do meu elenco, meu grupo de trabalho. Eles se respeitam muito entre eles, tem amizade muito grande e são muito competitivos. Gostaria que vocês vissem nas vésperas dos jogos quando fazemos o rachão que é um jogo para brincar, mas eles não brincam. Tem a ver com o espírito da equipe, é difícil explicar o quanto trabalhamos, nos dedicamos, a mentalidade que a equipe tem, a maquina competitiva que se tornou o Palmeiras. O segredo é simples, trabalho de forma consistente. Jogue quem jogar eles sabem o que te que fazer dentro de campo. Se eu tivesse que descrever em um único lance, descreveria no passe do López para o gol do Rony. Essa é minha equipe, o Palmeiras. O segredo é o espírito do grupo que temos qualidade, equipe jovem que tem ambição de melhorar a cada dia", seguiu.

Com esse resultado, o Palmeiras chegou a dez pontos e está isolado na liderança do Grupo. Os demais times somam quatro pontos. Assim, o Verdão pode garantir a vaga nas oitavas de final na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Independiente del Valle, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

Antes de voltar a pensar na Libertadores, o Verdão vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro. No domingo, os comandados de Abel Ferreira enfrentam o Athletico-PR, às 16 horas, na Arena Barueri. No torneio nacional, o Verdão tem oito pontos e ocupa o sexto lugar.