Comissão da seleção observou in loco 39 jogos para lista da Copa América

A comissão técnica da seleção brasileira observou 39 jogos in loco desde a última data Fifa para fechar a convocação para a Copa América, que será divulgada nesta sexta-feira (10).

O que aconteceu

Toda a comissão técnica participou, não apenas Dorival Jr, auxiliares e analistas. Os diretores Rodrigo Caetano, Juan, Cícero Souza, Sérgio Dimas também estiveram presentes.

Foram 27 jogos observados no Brasil e 12 na Europa. No Velho Continente, além das partidas, o auxiliar Lucas Silvestre e o analista Pedro Sotero tiveram conversas com Vitor Roque, Raphinha e o lateral-direito Rodinei, além de acompanharem um treino do Aston Villa (ING).

Veja a lista de jogos

BRASIL (27)

Corinthians x Nacional (PAR) (Lucas e Thomaz)

Fluminense x Colo-Colo (CHI) (João e Guilherme)

Grêmio x Huachipato (CHI) (Dorival e Pedro)

Inter x Real Tomayapo (BOL) (Dorival e Pedro)

São Paulo x Cobresal (CHI) (Rodrigo Caetano, Lucas e Thomaz)

Flamengo x Palestino (CHI) (Guilherme e João)

Atlético-MG x Rosário Central (ARG) (Cícero e Juan)

Palmeiras x Liverpool (URU) (Rodrigo Caetano, Lucas e Thomaz)

Criciúma x Juventude (Dimas e Guilherme)

Fluminense x Red Bull Bragantino (Juan, Lucas e Thomaz)

Vasco x Grêmio (Celso e Guilherme)

Athletico-PR x Cuiabá (Pedro e Marquinhos)

Cruzeiro x Botafogo (Juan e João)

Vitória x Palmeiras (Dorival e Thomaz)

Bahia x Fluminense (Dorival e Thomaz)

Grêmio x Athletico-PR (Dimas e João)

Fortaleza x Cruzeiro (Pedro e Guilherme)

Juventude x Corinthians (Rodrigo Caetano e Cícero)

Flamengo x São Paulo (Juan e Lucas)

Fluminense x Vasco (Rodrigo Caetano e Dorival)

Red Bull Bragantino x Corinthians (Lucas e Guilherme)

Atlético-MG x Cruzeiro (Celso e Thomaz)

Vitória x Bahia (Dimas e João)

Palmeiras x Flamengo (Lucas, Guilherme e Dorival)

Athletico-PR x Inter (Juan e Pedro)

Atlético-GO x São Paulo (Cícero)

Cuiabá x Atlético-MG (Rodrigo Caetano e João)

EUROPA (12)

Dorival/Juan (6)

Benfica x Braga (27/4)

Porto x Sporting (28/4)

Bayern x Real (30/4)

Borussia x PSG (1/5)

Roma x Bayer Leverkusen (2/5)

Roma x Juventus (5/5)

Lucas Silvestre/Pedro Sotero (6)