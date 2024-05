Vasco anuncia Betfair, e patrocínio máster pode chegar a R$ 115 milhões

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após quase quatro meses com o espaço da camisa "liso", o Vasco, enfim, anunciou seu novo patrocinador máster: o site de apostas esportivas "Betfair", numa parceria que pode chegar a R$ 115 milhões até o fim de 2025.

O que aconteceu

Vasco e Betfair passaram pouco mais de duas semanas trocando diligências. O acordo foi firmado há poucos dias, quando o clube passou a preparar o anúncio e a fazer mistério nas redes sociais.

O patrocínio foi negociado pelo CEO da Vasco SAF, Lucio Barbosa. Ele contou com o auxílio de executivos da 777 Partners, empresa norte-americana dona da Sociedade Anônima de Futebol cruzmaltina. O clube está sem um diretor comercial desde outubro do ano passado, quando Caetano Marcelino foi demitido.

A Betfair já patrocina o Cruzeiro no Brasil. O clube recebe um valor fixo de R$ 25 milhões com metas que preveem bônus a depender do desempenho esportivo.

Participaram do evento e desfilaram jogadores dos times profissionais de futebol do Vasco. No feminino, Índia, Mavi, Lidy e Guedes. No masculino, Vegetti, Maicon, Léo, Paulinho e o goleiro Keiller.

A logo da Betfair na camisa 1 (preta) acompanhará a faixa transversal. Já a 2 (branca) ficará centralizada na camisa. Foi lançada ainda uma nova camisa de aquecimento, em homenagem ao centenário dos Camisas Negras.