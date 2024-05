"O Leverkusen é mais forte do que nós", diz De Rossi, técnico da Roma, após eliminação na Liga Europa

Nesta quinta-feira, em jogo válido pela volta da semifinal da Liga Europa, a Roma, comandada por De Rossi, foi eliminada para o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, e se despediu da competição. Apesar do empate por 2 a 2, a equipe italiana havia sido derrotada por 2 a 0 na ida, dentro de casa.

Após o resultado negativo, o treinador da Roma revelou que se sentiu orgulhoso de levar o time à semifinal, apesar da queda para um time superior, segundo ele.

"Aprendo alguma coisa com cada jogo. Na história da Roma, apenas 4 ou 5 treinadores chegaram a uma semifinal europeia e me sinto orgulhoso por isso. Tenho de agradecer aos atletas, mas o meu trabalho é analisar o porquê que não chegamos na final. O Bayer é mais forte do que nós e é preciso respeitá-los", disse aos microfones da Sky Sport.

"Jogamos muito bem na primeira etapa. Os atletas fizeram um jogo incrível, foi uma partida de grande esforço físico e mental. Eles jogaram bem, finalizaram várias vezes ao gol, mas quando se sofre um gol muito infeliz, dói", completou.

Agora, a Roma volta os olhares no Campeonato Italiano. Pela competição, a equipe enfrenta a Atalanta no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium. Já o Bayer Leverkusen entra em campo contra o Bochum, também no domingo, pela Bundesliga, a qual conquistou antecipadamente.