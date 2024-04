Ex-São Paulo, Gabriel Sara marca golaço pelo Norwich na Segunda Divisão Inglesa

O meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, é um dos grandes nomes da temporada do Norwich City, time que joga a Segunda Divisão do futebol inglês. Neste sábado, o brasileiro marcou um golaço no empate da equipe com o Swansea City por 2 a 2.

Aos 34 minutos do jogo, quando o Norwich perdia por 1 a 0, Sara acertou um chutaço de pé esquerdo no ângulo, anotando um verdadeiro golaço para empatar a partida. Após o duelo, o jogador comentou sobre o lance.

"Quando eu dominei a bola, eu definitivamente coloquei na minha cabeça que iria chutar. Eu não estava esperando este gol, mas fico feliz que aconteceu. Espero continuar marcando gols como este", disse Sara, em entrevista ao próprio Norwich.

Gabby looks back on today's game ? pic.twitter.com/cHAP3ixx5X ? Norwich City FC (@NorwichCityFC) April 27, 2024

O brasileiro chegou ao seu 14º gol na temporada. Apenas o atacante norte-americano Josh Sargent, com 16 tentos, balançou mais as redes pelo Norwich.

Além disso, Sara também é o jogador que mais deu passes para gol no elenco do Norwich. O brasileiro já assistiu seus companheiros 13 vezes na temporada.

O Norwich de Gabriel Sara segue em busca de retornar à elite do futebol inglês. Faltando uma rodada para o fim da Championship, a equipe ocupa a quinta posição com 73 pontos. Os dois primeiros times da tabela sobem direto, enquanto o terceiro ao sexto colocado se enfrentam em busca da última vaga.