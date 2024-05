Com Marta, Arthur Elias convoca seleção para amistosos antes das Olimpíadas

O técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina nesta sexta-feira (10) para os amistosos contra a Jamaica, últimos compromissos antes da estreia nos Jogos Olímpicos de Paris.

A lista

Goleiras: Lorena (Grêmio), Luciana (Ferroviária), Natascha (Palmeiras), Tainá (América-MG)

Zagueiras: Antônia (Levante), Rafaelle (Orlando Pride), Tarci (Houston Dallas), Thais (Tenerife)

Laterais: Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Yasmim (Corinthians)

Meio-campistas: Ana Vitoria (Atl. de Madri), Brena (Palmeiras), Duda Sampaio (Corinthians), Duda Santos (Ferroviária), Yaya (Corinthians)

Atacantes: Adriana (Orlando Pride), Bia Zaneratto (Kansas City), Byanca Brasil (Cruzeiro), Cristiane (Flamengo), Gabi Nunes (Levante), Gabi Portilho (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Ludmilla (Atl. de Madri), Marta (Orlado Pride), Priscila (Internacional)

O que aconteceu

A seleção feminina jogará nos dias 1º e 4 de junho, em Pernambuco e na Bahia, respectivamente. Na sequência o time de Arthur Elias se prepara para a disputa das Olimpíadas, que começam em julho.

A apresentação das jogadoras será no dia 27 de maio. Esta é a sexta convocação de Arthur Elias desde a chegada à seleção.

A estreia do Brasil nas Olimpíadas será no dia 25 de julho, contra a Nigéria. A seleção está no Grupo C, que também conta com Espanha e Japão.