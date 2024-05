Copa América: quando Brasil se apresenta e onde treina nos Estados Unidos

Convocada nesta sexta-feira (10) para a Copa América que começa no dia 20 de junho, a seleção brasileira fará toda a preparação nos Estados Unidos.

Os jogadores se apresentam em duas fases para o início da preparação. Quem atua na Europa é esperado no dia 30 de maio, enquanto quem joga no Brasil tem chegada prevista para o dia 3 de junho.

A exceção fica por conta dos jogadores do Real Madrid, que disputam a final da Champions League no dia 1º de junho. Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr se apresentam ao elenco também no dia 3 de junho.

A seleção fará toda a preparação para os amistosos prévios e para a Copa América em Orlando. Os comandados de Dorival Jr já se apresentam em solo americano.

O Brasil irá fazer seus treinamentos dentro do complexo da Disney. A seleção treina no 'Complexo ESPN Wide World Sports'.

A delegação brasileira fica baseada em Orlando do dia 30 de maio até o dia 20 de junho, com apenas uma viagem ao Texas para o amistoso contra o México. A seleção viaja no dia 6 de junho e retorna no dia 9 de junho; a partida será no Kyle Field, em College Station.

O outro amistoso de preparação para a Copa América, contra os Estados Unidos, será realizado em Orlando. A partida está marcada para o dia 12 de junho.

A seleção estreia na Copa América no dia 24, às 22h (de Brasília), contra a Costa Rica. A partida ocorrerá no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Confira a lista de convocados para a Copa América

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Bento (Athletico)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto)

Zagueiros: Beraldo (PSG), Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)

Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolves), Andreas Pereira (Fulham), Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Vini Jr (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid) e Savinho (Girona)