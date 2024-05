Conselheiros protocolam requerimento para Augusto Melo prestar esclarecimentos no Corinthians

Um grupo formado por 84 membros do Conselho Deliberativo do Corinthians protocolou na manhã desta sexta-feira um requerimento endereçado ao presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, com o intuito de convocar os principais autores da diretoria executiva do clube para uma reunião extraordiária cujo a pauta é a busca por explicações, esclarecimentos e apresentação de documentos referentes a contratos firmados pelo clube neste ano, sendo o principal motivo de indagações a parceria com a VaideBet.

No requerimento, o qual a Gazeta Esportiva teve acesso, os conselheiros alegam que o presidente do clube, Augusto Melo, havia negado "categoricamente" a existência de uma empresa intermediadora durante uma reunião na sala do CORI (Conselho de Orientação) diante as presenças de Andrés Sanchez, André Luiz de Oliveira, Ademir Carvalho Benedito, Antônio Rachid, Mathias Antonio Romano e Jorge Kalil.

O texto aponta contradição, tendo em vista que a Gazeta Esportiva informou, com exclusividade, que o Timão se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões a um intermediário. A empresa que recebeu o direito a comissão tem como sócio-administrador Alex Cassundé, que foi inserido no grupo de campanha de Augusto Melo no período eleitoral do clube, por indicação de Sérgio Moura, atual superintendente de marketing do Corinthians.

Os conselheiros ainda questionam outros pontos do acordo com a VaideBet, como o fato do contrato não ter passado pelo sistema de compliance do clube e de que a empresa citada como intermediadora, a Rede Social Media Design LTDA, não exercia a atividade e não estava regularizada para oferecer tal serviço, conforme também revelou a Gazeta Esportiva.

Por fim, o grupo contesta as cortesias milionárias que o Timão deu à VaideBet, com exposições na base e também na Neo Química Arena de graça, além do contrato de permuta com a Gazin, que recebeu um espaço na camisa de treino, um camarote com capacidade para 12 pessoas na Arena e uma placa de publicidade no CT Dr. Joaquim Grava por R$ 104 mil em camas e colchões. Informações estas também divulgadas primeiramente pela Gazeta Esportiva.

Os conselheiros, então, pedem a convocação dos seguintes gestores: presidente Augusto Melo; diretor financeiro Rozallah Santoro; diretor jurídico Yun Ki Lee; diretor administrativo Marcelo Mariano; superintendente de marketing Sérgio Moura.

A intenção do grupo é que os membros da diretoria apresentem: o pagamento de comissões a terceiros que foram realizados pelo clube; contratos com as empresas Gazin, VaideBet e PixBet; esclarecimento, por meio de um relatório, às questões levantadas sobre o acordo com a VaideBet; comprovantes de pagamentos realizados pela VaideBet ao clube.

O documento foi entregue a Romeu Tuma Junior, que deve levar o tema à próxima reunião do CD ou convocar uma reunião extraordinária no prazo de 30 dias. Ainda há a possibilidade dos dirigentes terem de prestar esclarecimentos às comissões de fiscalização do órgão.

Há cerca de 10 dias, um grupo liderado pelo ex-presidente do clube Andrés Sanchez enviou um requerimento ao presidente do Conselho também para solicitar explicações sobre o acordo com a VaideBet. Contudo, o mesmo foi indeferido por não reunir as 50 assinaturas mínimas necessárias para convocar a diretoria executiva.

Após a resposta do Conselho, negando o pedido feito daquela maneira, outras lideranças de uniram e formularam um novo documento, este protocolado nesta sexta, com 84 assinaturas, mais do que o necessário para que, conforme previsão do estatuto, o presidente do órgão seja obrigado a convocar a reunião.

Desta vez, além de oposicionistas, o requerimento conta com assinaturas de 11 conselheiros vitalícios, grupo que, majoritariamente, apoiou Augusto Melo no período eleitoral.

O presidente do Corinthians, portanto, será obrigado a comparecer na reunião e prestar esclarecimentos em data a ser definida, ao lado dos demais membros da atual gestão igualmente solicitados.