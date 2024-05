São Paulo se reapresenta e inicia a preparação para pegar o Fluminense pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda e começou a preparação para enfrentar o Fluminense pela sexta rodada do Brasileirão. Após desembarcar em Guarulhos na parte da manhã, o elenco recebeu folga na última quinta-feira.

Os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Cobresal realizaram atividades na piscina e na academia. O restante do grupo, por sua vez, foi ao gramado e começou com exercícios de aquecimento com bola.

Depois, ocorreu um exercício de posse de bola e um treino de ataque contra defesa. O técnico Luis Zubeldía, por fim, comandou um trabalho em espaço reduzido.

Na última quinta-feira, o atacante Calleri teve uma lesão muscular na panturrilha direita diagnosticada. Com isso, ele se junta a Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito) como desfalques no momento.

O próximo treinamento está marcado para a manhã desse sábado, no CT da Barra Funda. A bola vai rolar para o duelo contra o Fluminense às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Morumbis.