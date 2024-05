Quem é Evanilson, atacante surpresa de Dorival para a Copa América

Evanilson foi a grande novidade do técnico Dorival Júnior na convocação para a Copa América. O atacante tem 24 anos e é destaque do Porto.

O que aconteceu

Dorival Júnior surpreendeu ao convocar Evanilson. Ele não estava entre os cotados para a competição sul-americana.

Evanilson aproveitou a ausência de Richarlison, que teve uma lesão na panturrilha de última hora. Ele será a alternativa a Endrick para a função de centroavante.

Dorival Júnior já havia pensado em Evanilson para os amistosos de estreia e agora confirmou a observação. O atacante foi muito elogiado pela comissão técnica da CBF.

Dorival entende que Evanilson é um atacante moderno, capaz de jogar de 9, como segundo atacante e até pelas pontas. Ele deve ser a próxima grande venda do Porto na Europa.

Ele pouco atuou no país, mas vem chamando atenção ultimamente. É um atleta que tem um entedimento muito claro da função que executa. Tanto sai para poder ser um homem que complemente o "um dois" a frente da área, como também infiltra muito bem quando atacamos pelos lados do campo. É um jogador muito interessante, tenho que certeza que, se repetir o que vem fazendo pelo clube, será uma grata surpresa. É um jogador que tem chamado atenção de grandes clubes europeus e nos impressionou durante as avaliações por todo esse período. Ele já havia sido um nome comentado para a primeira convocação e agora, em função também de uma lesão que acabou acontecendo na manhã de hoje com o Richarlison, ele passa a ser um jogador que nós contamos, acreditamos e temos a certeza que, de repente, possa encontrar o seu melhor

Dorival Júnior

Evanilson chegou no Porto na temporada 2020/21, após rápida passagem pelo Fluminense.

O atacante brilhou na base do Tricolor das Laranjeiras e rapidamente chamou a atenção do Porto, que é referência em observação do futebol sul-americano.

Evanilson é o artilheiro do Porto na temporada, com 24 gols e cinco assistências em 39 partidas.

Ele tem o dobro dos gols de Richarlison (12) na atual pela temporada pelo Tottenham e desponta como maior goleador brasileiro entre as principais ligas da Europa.