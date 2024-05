Diniz exalta empenho defensivo do Fluminense e rasga elogios a Manoel, autor do gol da vitória no Chile

O Fluminense viajou até o Chile e derrotou o Colo-Colo por 1 a 0, pela Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz destacou o jogo defensivo do time, que soube suportar a pressão dos donos da casa, e ainda elogiou o zagueiro Manoel, autor do gol da vitória.

"O desempenho defensivo foi excelente. A gente não conseguiu ter controle com a posse. A gente sabia que ia sofrer pressão aqui, um campo muito rápido. A equipe soube jogar o jogo e soube ganhar o jogo. Então a equipe jogou muito bem, de uma maneira diferente do que vocês estão habituados a ver. A gente soube se adaptar aquilo que estava acontecendo no jogo. Era um jogo extremamente decisivo. Embora tivessem muita posse, tiveram mais posse, jogaram mais no nosso campo, as chances de gol foram poucas. Então a gente neutralizar praticamente todos os ataques deles. O time está de parabéns por isso", disse o treinador.

Diniz ainda admitiu que o Fluminense não teve uma boa atuação tecnicamente, mas ressaltou seu contentamento com a entrega da equipe.

"Tecnicamente o time não fez uma partida boa, mas se você analisar pelo aspecto defensivo, de entrega e de algumas coisas vocês que criticam, bola aérea, bola parada, sistema defensivo, o time deu uma aula hoje de sistema defensivo. A gente queria ter jogado um pouco melhor? Queria, mas a coisa principal do que a gente combinou para esse jogo como estratégia era não sofrer o gol e se dedicar ao máximo na marcação. Tecnicamente a gente não conseguiu se encontrar muito no jogo, principalmente no primeiro tempo. De maneira geral, eu gostei muito de como a equipe se comportou como time", analisou.

VEEEEEENCEEEE O FLUMINENSEEEEEEE! MANOEEEL MARCA E O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O COLO-COLO NO CHILE! ???????????? pic.twitter.com/4pAt9BNLoh ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 10, 2024

O zagueiro Manoel celebrou o gol marcado e comemorou sua volta aos gramados em 2024, depois de um período conturbado no ano passado, com cirurgia no joelho e suspensão por doping.

"O gol foi maravilhoso, pela circunstância do jogo. Esse gol foi para coroar minha volta, para as pessoas que sempre me ajudaram, sempre estiveram comigo, então eu sou grato. A todos os meus companheiros, ao professor Diniz, que sempre me deu forças no momento mais difícil da minha vida. Fico muito feliz por poder fazer o gol e ajudar a equipe", contou

Diniz também festejou o gol do atleta e ainda elogiou o comprometimento e o profissionalismo de Manoel.

"Isso é um prêmio para Fluminense e um prêmio para o Manoel. Vocês conhecem pouco da intimidade dos jogadores e aqui está um dos grandes exemplos de profissional que eu trabalhei na minha vida. Ele é um excelente jogador, uma pessoa do mais alto quilate. Então é muito merecido. Um cara que honra a profissão, sabe conviver como poucos. Treina com a idade, com o joelho doendo, não fica fora de treino quase nunca, a gente tem que tirar ele do campo. Soube treinar e se preparar para voltar. Manoel ficou praticamente um ano sem jogar futebol e voltou em condições melhores do que os nossos jogadores", revelou.

Por fim, o treinador ainda falou sobre Thiago Silva, novo reforço do clube carioca, anunciado na última terça-feira.

"É um presente para o Fluminense e um presente para o futebol brasileiro. Um dos grandes jogadores do últimos 15, 20 anos no futebol internacional. Conseguiu jogar em alto nível até hoje, uma regularidade impressionante. A gente vai poder contar com um jogador de nível internacional hoje", apontou.

O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o São Paulo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso pela Libertadores é no dia 16 de maio, diante do Cerro Porteño, no Maracanã, às 19 horas.