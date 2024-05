Com só três do futebol brasileiro, Dorival convoca Seleção para Copa América e amistosos; veja lista

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira, os jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa América de 2024, nos Estados Unidos. A lista também serve para os amistosos contra México e Estados Unidos.

Ao todo, o treinador chamou 23 jogadores. Destes, apenas três atuam no futebol brasileiro. São eles: o goleiro Bento, do Athletico-PR, o lateral esquerdo Guilherme Arena, do Athletico-PR, e o atacante Endrick, do Palmeiras. Neymar, se recuperando de lesão no joelho, segue de fora.

A Seleção Brasileira enfrenta o México dia 8 de junho, no Kyle Field, no Texas (EUA), e os Estados Unidos no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). As partidas servirão de preparação para a disputa da Copa América, que será disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho

O Brasil larga no torneio no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA). Na sequência, a equipe encara o Paraguai, no dia 28 do mesmo mês, e a Colômbia, em 2 de julho.

O presidente do São Paulo, Julio Casares. será um dos chefes de delegação da Seleção Brasileira neste período.

Veja a lista de Dorival Júnior completa:

Goleiros



Alisson (Liverpool)



Bento (Athletico-PR)



Ederson (Manchester City)

Laterais



Danilo (Juventus)



Yan Couto (Girona)



Guilherme Arena (Atlético-MG)



Wendell (Porto)

Zagueiros



Beraldo (PSG)



Éder Militão (Real Madrid)



Gabriel Magalhães (Arsenal)



Marquinhos (PSG)

Meio-campistas



Andreas Pereira (Fulham)



Bruno Guimarães (Newcastle)



Douglas Luiz (Aston Villa)



João Gomes (Wolverhampton)



Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes



Endrick (Palmeiras)



Evanilson (Porto)



Gabriel Martinelli (Arsenal)



Raphinha (Barcelona)



Rodrygo (Real Madrid)



Savinho (Girona)



Vinicius Júnior (Real Madrid)