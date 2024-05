Dorival revela lesão de Richarlison e aposta em Evanilson para a Seleção: "Nos impressionou"

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira, na sede da CBF, os 23 jogadores que irão defender a Seleção na Copa América de 2024, nos Estados Unidos, e uma ausência chamou atenção. Frequentemente chamado para vestir a Amarelinha, o atacante Richarlison ficou de fora da lista.

Dorival revelou que o jogador do Tottenham, da Inglaterra, sofreu uma lesão na panturrilha, ainda não informada de maneira oficial pelo clube londrino.

Sem o centroavante, o treinador apostou em um nome pouco conhecido para a Seleção Brasileira: Evanilson. O atual atacante do Porto "impressionou" Dorival e sua comissão técnica nas avaliações realizadas ao redor da Europa.

"Ele pouco atuou no Brasil, mas vem chamando a atenção ultimamente. É um atleta que tem o entendimento muito claro da função que executa. Ele pode sair para ser um homem que complementa um dois na frente da área e infiltra muito bem quando estamos atacando pelo lado do campo. É muito interessante, se repetir o que vem realizando no seu clube, não tenho dúvidas que será uma grata surpresa. Tem chamado a atenção. Nos impressionou ao longo das nossas avaliações. Foi um nome comentado na primeira convocação. E agora, também em função de uma lesão com o Richarlison, ele passa a ser um jogador com que contamos. O Richarlison teve uma lesão na panturrilha, ainda não oficializada pelo clube. Ele nos comunicou", disse o comandante em entrevista coletiva.

Revelado pelo Fluminense, Evanilson defende o Porto desde 2020. Ele é um dos principais nomes do time português e já soma 24 gols, além de cinco assistências, em 39 partidas disputadas nesta temporada (32 como titular). Por isso, Dorival acredita que o atleta de 24 anos pode ajudar o Brasil na Copa América e também nos amistosos que vêm pela frente.

A Seleção Brasileira enfrenta o México dia 8 de junho, no Kyle Field, no Texas (EUA), e os Estados Unidos no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). As partidas servirão de preparação para a disputa da Copa América, que será disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho

O Brasil larga no torneio no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA). Na sequência, a equipe encara o Paraguai, no dia 28 do mesmo mês, e a Colômbia, em 2 de julho.