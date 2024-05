'Não tem nenhum que faça diferença', diz RMP sobre meio-campo da seleção

Renato Mauricio Prado aprovou a maior parte dos nomes presentes na lista de Dorival Júnior para a Copa América. Porém, o jornalista apresentou suas ressalvas com a qualidade dos meio-campistas durante a live do UOL com análise e comentários sobre a convocação da seleção brasileira.

A convocação do Dorival não deixou nenhum nome que ficou faltando. No entanto, olha a qualidade dos nossos meio-campistas. Não tem nenhum jogador fora de série, não tem nenhum craque Renato Mauricio Prado

Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. São todos bons jogadores, ótimos até, eu acho alguns. Mas não tem ninguém aí que faça a diferença Renato Mauricio Prado

"No ataque temos", disse Juca. Para o colunista Juca Kfouri, a falta de craques no meio-campo não se repete no setor ofensivo. "Agora no ataque temos Vini Jr, Endrick, até mesmo o Rodrygo, mas no meio de campo não temos. E é difícil achá-los".

"Dá para se fazer um meio-campo bom" na visão de Casagrande. O colunista acredita que há talento suficiente no setor para construir algo positivo. "Tem alguns ótimos jogadores. Dá para se fazer um meio-campo bom, equilibrado, que vai correr e marcar. Talvez facilite para Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick pensarem exclusivamente em ir para cima, em gols, em jogadas de ataque".