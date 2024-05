Autor de dois gols no Uruguai, Veiga soma bons números pelo Palmeiras na Libertadores; confira

Raphael Veiga marcou dois gols na vitória por 5 a 0 do Palmeiras sobre o Liverpool-URU, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores. O meia foi o destaque do Verdão na partida e soma bons números na fase de grupos da competição.

No Uruguai, além das duas bolas na rede, Veiga ainda deu quatro passes decisivos, criou uma grande chance, finalizou quatro vezes (três no alvo e uma na trave), acertou todos os dribles que tentou (2/2), venceu quatro duelos (4/6) e sofreu duas faltas, de acordo com o Sofascore.

Nos três jogos que o palmeirense disputou nessa fase de grupos, marcou dois gols e distribuiu três assistências. Com cinco participações diretas em gols, o meia precisa de apenas 48 minutos para se envolver diretamente em um tento. Ainda segundo o site de estatísticas, Veiga também já realizou 13 passes decisivos no campeonato.

? Raphael Veiga é o jogador com maior Nota Sofascore da fase de grupos da Libertadores 2024! ?? ?? 3 jogos

?? 2 gols (!)

?? 3 assistências (!)

?? 5 participações em gols (!)

? 48 mins p/ participar de gol (!)

? 13 passes decisivos (!)

? Nota Sofascore 8.47 (!) pic.twitter.com/pelw8f2SJj ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 10, 2024

O jogador é o líder em assistências na Libertadores, empatado com Leonardo Fernández, do Peñarol, e Marcos Portillo, do Talleres. Somente o atacante Paulinho, do Atlético-MG, participou de mais gols que Raphael Veiga no torneio, com seis envolvimentos.

Com a vitória sobre o Liverpool-URU, o Palmeiras lidera o grupo F com folga e precisa de apenas mais um ponto para confirmar sua vaga nas oitavas de final.

O Verdão volta a campo, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (dia 15), às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Independiente Del Valle. Antes disso, o clube paulista tem compromisso pelo Brasileirão e recebe Athletico-PR, neste domingo, às 16 horas.