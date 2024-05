Coletiva de Luka Doncic após jogo da NBA é interrompida por 'gemidão'; veja

A coletiva de Luka Doncic, do Dallas Mavericks, após a vitória sobre Oklahoma City Thunder nos play-offs, foi interrompida por algo nada convencional.

O que aconteceu

O áudio de um gemido acabou vazando durante a entrevista, o que fez o jogador da NBA dar risada. A situação acabou surpreendendo todos que estava na sala.

"Tomara que isso não seja ao vivo", brincou o jogador esloveno.

A explicação para os gemidos não demorou para vir à tona. Um jornalista ativou inadvertidamente um vídeo pornográfico ao tentar gravar a conferência.

Antes do incidente, Doncic se destacou no jogo, marcando 29 pontos, 10 ressaltos e 7 assistências, mas saiu combalido, com sangue no joelho esquerdo e um golpe na face.

Os Mavericks venceram o OKC por 119 a 109, pelo segundo jogo das semifinais da NBA, nesta quinta-feira (9). Agora, a séria está empatada por 1 a 1.