Rivaldo acredita em vitória do Borussia Dortmund sobre o Real Madrid na final da Liga dos Campeões

Nesta sexta-feira, o ex-jogador brasileiro Rivaldo falou sobre sua expectativa para a final da Liga dos Campeões e revelou que acredita em uma vitória do Borussia Dortmund sobre o Real Madrid. A decisão irá ocorrer no dia 1º de junho, em Wembley, na Inglaterra.

"Há muito tempo que venho dizendo que a final seria um Real Madrid x Borrusia Dortmund. E eu disse que o campeão seria o Borussia. Acho que o Madrid é o favorito, sem dúvida, mas o Borussia vem forte pelo título, e já mostrou que sabe jogar esta competição, que sabe fazer jogos difíceis. Vimos isso nos dois jogos que disputaram contra o PSG, vencendo a primeira e a segunda partida da semifinal. Sim, o Real Madrid é o favorito, mas penso que o Dortmund será campeão", disse Rivaldo em entrevista à Betfair.

A lenda do Barcelona também falou sobre a disputa pela Bola de Ouro, que premia o melhor jogador da temporada, e disse que o atacante Vinicius Júnior está à frente do francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

"O Vinicius tem grandes chances de ganhar a Bola de Ouro. Ele já está muito bem, já merecia estar lá na temporada passada. Agora ele está entre os três melhores jogadores do mundo. E este ano, com o que faz no Real Madrid, com a forma como joga... tem sem dúvida boas chances de ser o melhor jogador do mundo. E vencer Mbappé nesse troféu", disse o ex-meia, que ganhou o prêmio em 1999.

Ambos atletas venceram as ligas nacionais dos países de seus respectivos times. Porém, o brasileiro conseguiu chegar à final da Champions League. Enquanto o francês foi eliminado na semifinal do torneio para o Borussia Dortmund, com uma atuação apagada nos dois jogos do mata-mata.

Nesta temporada, Vinicius Junior realizou 36 jogos na atual temporada, marcou 21 gols e distribuiu 11 assistências. Já Mbappé participou de 46 partidas, balançou as redes 43 vezes e deu dez passes para gol.

Por fim, Rivaldo comentou a situação do volante Casemiro no Manchester United, na qual o atleta vem sendo bastante criticado pela imprensa inglesa, e afirmou que foi um erro ele ter deixado o Real Madrid em 2022.

"Ele estava muito bem no Real Madrid. Na minha opinião, foi uma decisão errada trocar o Real Madrid pelo Manchester United. Acho que ele estava tendo uma história muito bonita dentro do Real Madrid, mas claro que o aspecto econômico naquela época pesava mais do lado dele, acho que ele foi pelo aspecto econômico. Casemiro é meio-campista, não é atacante, não decide os jogos, não aparece tanto como se fosse atacante, por isso as pessoas o criticam, mas na minha opinião ele não tem culpa, porque o Manchester já vem de situações difíceis", finalizou Rivaldo.