Seleção: saiba o horário e onde assistir a convocação para a Copa América

A convocação da seleção brasileira para a Copa América será realizada neste sexta-feira (10), às 12h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Será possível acompanhar os nomes escolhidos por Dorival Jr. no canal do UOL Esporte e no canal da CBF, ambos no Youtube.

A lista que será divulgada hoje também abrange os dois amistosos contra México e Estados Unidos, que acontecem antes da competição continental.

A Copa América acontecerá nos EUA, e a seleção brasileira se apresenta em Orlando no dia 30 de maio. O torneio será realizado entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

A comissão técnico observou 27 jogos no Brasil e 12 na Europa. No Velho Continente, além das partidas, o auxiliar Lucas Silvestre e o analista Pedro Sotero tiveram conversas com Vitor Roque, Raphinha e o lateral-direito Rodinei, além de acompanharem um treino do Aston Villa (ING).

