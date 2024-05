Lesionado, Gnabry deve desfalcar Alemanha na Eurocopa

O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira que o atacante Serge Gnabry sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a derrota para o Real Madrid por 2 a 1 pela partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões. Por conta disso, o jogador está fora do restante da temporada da equipe bávara e deve desfalcar a Alemanha na Eurocopa.

Com dores na coxa esquerda, o atleta de 22 anos teve que ser substituído aos 27 minutos do primeiro tempo no jogo que culminou na eliminação do Bayern na Champions League.

Segundo o jornal BILD, Gnabry ficará de fora dos gramados por cerca de seis semanas. Assim, o atacante não estaria disponível para a fase de grupos da Eurocopa, que se inicia no dia 14 de junho. Por conta disso, a tendência é que o jogador fique de fora da lista de convocados de Julian Nagelsmann.

Nesta temporada, Serge sofreu diversas lesões e conseguiu disputar apenas 20 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências.

A Eurocopa será realizada entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. O país sede realizará o sua estreia no primeiro dia do torneio, contra a Escócia, na Allianz Arena.