Convocado para a seleção, Endrick se declara ao Palmeiras: 'No meu coração'

O atacante Endrick, do Palmeiras, foi convocado nesta sexta-feira por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira na Copa América. O jovem atleta agradeceu e se declarou ao Verdão após a convocação.

"O Palmeiras sempre foi importante pelo que fez por mim desde que tinha dez anos. Tento devolver isso porque foi o clube que me acolheu desde pequeno, sempre esteve comigo. Tenho muita gratidão e, como eu falei, o Palmeiras sempre vai estar no meu coração. Agradeço a todo mundo aqui e fico muito feliz de saber que o Palmeiras sempre esteve comigo, todos estão me ajudando a crescer como pessoa", disse Endrick, em nota divulgada pelo Palmeiras.

A primeira competição da Cria na Seleção principal! ?? Endrick foi convocado pra defender o Brasil na Copa América 2024 e nos amistosos preparatórios pro torneio! Avanti, meu 9??! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/z487t8zzl5 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 10, 2024

"É muito importante representar o Brasil, o meu país. É difícil falar agora por causa da emoção, mas agradeço a Deus. Estar lá é um sonho realizado. Fico contente pela pessoa que eu estou me tornando. Não sou de baixar a cabeça, nunca desisto fácil das coisas e é isso. Agora é trabalhar bem aqui pra chegar bem à Seleção", comentou.

Além da disputa da Copa América, que acontece nos Estados Unidos, a convocação também serve para os amistosos contra México e Estados Unidos, previstas para ocorrerem nos dias 8 e 12 de junho.

Endrick marcou um dos gols na goleada do Palmeiras sobre o Liverpool-URU, por 5 a 0, nesta quinta-feira, pela Libertadores. O atacante e o Verdão voltam a campo no domingo, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.