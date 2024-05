Palmeiras se reapresenta após goleada e inicia preparação para enfrentar o Athletico

O Palmeiras treinou e se reapresentou nesta sexta-feira (10), na Academia de Futebol, após a goleada contra o Liverpool-URU, por 5 a 0, em Montevidéu, pela Copa Libertadores. O Verdão iniciou a preparação para o jogo contra o Athletico, no domingo, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Os jogadores titulares na partida diante do Liverpool-URU, que ocorreu nesta quinta-feira, realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Ao restante do elenco, o técnico Abel Ferreira comandou atividades técnicas no gramado.

O duelo contra o Athletico será o primeiro do Palmeiras como mandante após dois jogos seguidos fora de casa. Além da goleada contra o Liverpool, o Verdão também encarou e venceu o Cuiabá no último sábado, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.

O elenco volta aos trabalhos na tarde deste sábado, na Academia de Futebol, para os últimos ajustes antes do duelo de domingo.

O Palmeiras chega em boa fase para o confronto contra o Athletico. O Verdão venceu seus últimos três jogos e não é derrotado desde o dia 17 de abril, quando perdeu de 1 a 0 para o Internacional.