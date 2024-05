Técnico do Real Madrid, Ancelotti aponta Vinicius Júnior como candidato para ganhar a Bola de Ouro

Nesta sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, elogiou o atacante Vinicius Júnior em coletiva de imprensa e o apontou como um dos candidatos para ganhar a Bola de Ouro, que premia o melhor jogador da temporada.

"A Bola de Ouro não será entregue hoje. Acho que o Vinicius está muito bem. Falta pouco para ele, mais um jogo e a final. Depois, tem a Copa América. Ele está muito perto e se terminar bem, com a final e com a Copa América, pode vencer", afirmou.

Vaya noche la de ayer!! Lo volvemos a hacer... es una locura!!! ??? pic.twitter.com/HbbIuSycfl ? Vini Jr. (@vinijr) May 9, 2024

O brasileiro foi um dos destaques da classificação do clube merengue para a final da Liga dos Campeões sobre o Bayern de Munique, em semifinal que terminou em 4 a 3 no agregado. Na partida de ida (2 a 2), ele marcou os dois gols do time espanhol. Enquanto no jogo de volta (2 a 1), ajudou na criação de jogadas, com dribles e passes perigosos.

Ao todo, Vinicius realizou 36 jogos na atual temporada, marcou 21 gols e distribuiu 11 assistências. Ancelotti também exaltou a qualidade técnica do atacante e o seu profissionalismo.

"Quando cheguei só tinha visto o Vinicius na TV. Ele me pareceu ser um jogador com um talento espetacular. Ele foi capaz de colocar muitas coisas em torno desse talento. Mais habilidade para se desmarcar, mais eficiência na finalização... E tem feito isso com um trabalho diário espetacular. Sempre focado nos treinos, com recuperação após os jogos... Um profissional muito sério e merece o que conseguiu."

Com o título do Campeonato Espanhol já garantido, o Real Madrid se prepara para a final da Champions League, contra o Borussia Dortmund. O treinador italiano revelou como será o planejamento para os quatro jogos restantes da liga nacional antes da decisão continental, que será realizada no dia 1º de julho, em Wembley.

"Temos que fazer muitas coisas. Amanhã jogaremos uma partida e temos que respeitar o rival e a competição. Temos jogos antes da final que nos vão ajudar a preparar-nos bem. Obviamente vou rodar, todo mundo vai jogar nesse período para chegar ao máximo. Também precisamos descansar porque foi uma temporada muito exigente. Darei alguns dias de descanso depois dos jogos. E no domingo, depois do jogo, comemorar (o título de La Liga)", relatou.

O Real Madrid entra em campo neste sábado, às 13h30 (de Brasília), contra o Granada, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.