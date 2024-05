Secretário de Turismo e Viagens de São Paulo visita o Santos para apresentar projeto

Nesta sexta-feira, Roberto de Lucena, Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, visitou dirigentes do Santos na Vila Belmiro. Ele foi recebido pelo vice-presidente Fernando Bonavides, que representou o presidente Marcelo Teixeira.

O intuito do secretário era apresentar o projeto Futebol Tour SP, que tem como objetivo fomentar o turismo de visitação nos estádios de futebol do Estado de São Paulo.

"Conhecer essa magnífica estrutura e estreitar o relacionamento foi o objetivo da visita. Nós estamos elaborando um grande projeto de turismo esportivo. E quando começamos a mapear, nós tivemos o Santos Futebol Clube como primeiro passo dessa proposta. É um motivo de muita satisfação estar aqui e ser recebido com tanta generosidade da diretoria, identificando a sinergia, já que teremos grandes desafios pela frente", disse Roberto de Lucena.

"Essa visita foi muito importante. O Santos FC inserido no calendário de visitação do Estado, possibilitando novas oportunidades para os turistas terem facilidade de acesso aos estádios. Isso nos engrandece muito e faz com que, cada vez mais, possamos ficar próximos dos nossos torcedores", completou Fernando Bonavides.

O Deputado Estadual Paulo Alves Corrêa Júnior, torcedor do Santos, também compareceu ao encontro.

"Faço parte da Comissão de Turismo e da Comissão de Assuntos Desportivos da Assembleia. É um gesto importante do Governo Estadual começar o projeto do circuito aqui pela Vila Belmiro. É a certeza que irá prosperar bastante. Muito importante para a cidade, para o Estado e para o país", declarou.

Também estiveram presentes Vitor Souza, consultor da Invest-SP e Gregory Andrade, da Creditor-SP, órgãos ligados à secretaria. Pelo Peixe, estavam Luiz Roberto Colombo Barbosa, membro do Comitê de Gestão; Luiz Fernando Vella, gerente Administrativo; Márcio Calves, Gerente de Comunicação; José Renato Quaresma, coordenador das Categorias de Base; Thaís Picarte, coordenadora do Futebol Feminino e Emerson Cholbi, assessor da presidência.

Na sequência, a comitiva visitou o Memorial das Conquista, onde fizeram o Tour da Vila e conheceram também a sala de imprensa, o vestiário e o campo.