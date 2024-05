Gil é poupado de viagem para Manaus e desfalca o Santos contra o Amazonas

O Santos não contará com o zagueiro Gil na partida contra o Amazonas, neste sábado, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica decidiu poupar o jogador de 36 anos.

Contratado neste ano, o defensor se adaptou muito rápido ao time do técnico Fábio Carille e foi titular nos 19 jogos que o Peixe disputou no ano. Destes embates, aliás, ele foi substituído em apenas dois. Em ambos os casos ele saiu já no final do segundo tempo.

Sem Gil, a tendência é que Jair faça dupla de zaga com Joaquim na Arena da Amazônia. Outra opção é Alex Nascimento.

Além do zagueiro, Carille também não terá o lateral direito Aderlan, que se recupera de cirurgia na mão direita, e os atacantes Julio Furch e Pedrinho, que estão tratando uma pubalgia.

O Santos encara o Amazonas neste sábado, às 17 horas (de Brasília), em Manaus, pela quarta rodada da Série B.

O Peixe chega embalado para este jogo. O clube está com 100% de aproveitamento. São três vitórias em três jogos. Assim, o time é o líder da Série B, com nove pontos.

Do outro lado, o Amazonas está em 18º, com apenas um ponto. São duas derrotas e um empate.