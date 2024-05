Máquina de gols: Verdão alcança marca expressiva com Abel na Libertadores

A goleada desta quinta-feira sobre o Liverpool no Uruguai confirmou a força do Palmeiras na Libertadores da América nos últimos anos. Desde que o técnico Abel Ferreira assumiu o time, em 2020, o Verdão soma 16 vitórias na competição sul-americana por 3 ou mais gols de diferença - em um total de 48 partidas.

Segundo dados da SofaScore, o Palmeiras é o time com mais gols marcados (116) na Libertadores desde que passou a ser comandado pelo treinador português. Neste período, o Verdão conquistou a competição em 2020 e 2021.

A principal goleada aconteceu em 2022, contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 8 a 1. Foi a quinta vez que o Verdão impôs o marcador de 5 a 0 - as vítimas anteriores são o Cerro Porteño, do Paraguai, o próprio Oriente Petrolero, o Delfin e o Independiente Del Valle, ambos do Equador.

Até mesmo times tradicionais da Libertadores aparecem como vítimas do ataque palmeirense. Em 2020, o River Plate, da Argentima, levou 3 a 0 do Palmeiras na semifinal, enquanto, no ano seguinte, o São Paulo sofreu o mesmo marcador nas quartas de final.

