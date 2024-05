Presidente do Corinthians rebate Rubão e vê permuta por colchões como 'ótimo negócio'

Presidente do Corinthians, Augusto Melo rebateu as declarações do ex-diretor de futebol do clube, Rubens Gomes, o Rubão, na manhã desta sexta-feira (10). Ele afirmou que errou ao nomeá-lo ao cargo e disse qual foi a gota "d'água" para demitir o antigo aliado na semana passada.

Na visão de Augusto, Rubão errou nas conduções dos casos Veríssimo, Rojas, Matheuzinho e na venda de Moscardo. Ele citou supostas mentiras do ex-diretor do Timão, apontou "trairagem" e alegou que até mesmo os atletas do atual elenco pediram a saída.

"Sempre falei que seriam pessoas técnicas. Não deu certo, mas não estou aqui para entrar em polêmicas nem acusar ninguém. Infelizmente, ele não teve capacidade de assumir o principal departamento. Erramos e já corrigimos. Não participei de nenhuma contratação de jogador, confiava muito no Rubão. Se fizesse algo errado, eu tirava fora", disse Augusto Melo em entrevista ao Canal do Benja no YouTube.

"Eles (os jogadores) não gostavam dessa truculência, coisas que ele fazia e ninguém gostava, essa exposição toda. Eu não fico em vestiário de jogador. Ainda como diretor de futebol, o Rubão chamou o meu diretor de base, o Claudinei, e disse que ele seria o próximo presidente. Para você ver a trairagem. Depois estava jantando com o Andrés Sanchez para me derrubar. Essas duas foram a gota d'agua", acrescentou.

Em entrevista exclusiva ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Rubão revelou que sua relação com Augusto deteriorou após ele questionar a comissão de R$ 25,2 milhões que o clube se comprometeu a pagar ao intermediário do acordo de patrocínio com a VaideBet, conforme publicou em primeira mão a Gazeta Esportiva.

Segundo Augusto Melo, o ex-parceiro teria mentido. O presidente diz que Rubão nunca o questionou sobre o tema e apontou que ele e sua assessoria "criaram essa história".

"Por que o Rubão não falou isso em janeiro? Ou em fevereiro? Ele nunca me questionou, é mentira dele. Ele já sabia que ia sair do clube, já tínhamos comunicado por respeito à família. Ele e sua assessoria criaram essa história de ter saído porque nos cobrou do sub-23, dos colchões, a VaideBet. Mas isso nunca aconteceu", afirmou.

Já em relação ao contrato de permuta com a Gazin, que, como publicou com exclusividade a reportagem da Gazeta Esportiva, recebeu um espaço na camisa de treino do clube, um camarote com capacidade para 12 pessoas na Neo Química Arena e uma placa de publicidade no CT Dr. Joaquim Grava por R$ 104 mil em camas e colchões, Augusto vê como um "ótimo negócio" para o Corinthians.

"Os colchões foram um ótimo negócio. Nós chegamos no clube e perguntamos sobre a estrutura, o que nos passaram era que os colchões eram trocados há dez anos, as camas eram menores, jogadores ficavam com o pé para fora. E nós não temos dinheiro para isso. O Sérgio (Moura) estava negociando com a Gazin na camisa, mas eles acharam caro. E aí eles aceitaram as permutas. O camarote não é preço que falam, só falta meio ano. Não é 220, é 110. Se colocar 107 mil com o que estamos dando, empata, mas nós não temos esse dinheiro", justificou.

Augusto também deu alguns esclarecimentos sobre a comissão paga à empresa Rede Social Media Design LTDA pelo acordo com a VaideBet. A agência citada como intermediadora não exercia a atividade e não estava regularizada para oferecer tal serviço, conforme revelou a Gazeta Esportiva.

"O Duílio me chamou para falar de uma proposta de máster grande. Mas eu já tinha uma maior da ApostaGanha. Eu nunca tinha ouvido falar da VaideBet, não conhecia. Estava negociando com duas empresas, e o Rubão indicou uma terceira, a Betano. E essa agência (Rede Social Media Design LTDA), ele trouxe porque conhecia a gente. Normal em uma empresa um amigo ou conhecido trazer possíveis parceiros. Esse Alex (sócio-administrador da empresa), eu só vi umas duas ou três vezes. Quem me levou lá foi o (Wagner) Vilaron e o Sérgio (Moura)", explicou.

Em breve, Augusto Melo será obrigado a prestar novos esclarecimentos sobre o acordo com a VaideBet. Isso porque, como publicou a Gazeta Esportiva nesta manhã, um grupo de conselheiros protocolou ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Junior, um requerimento com o intuito de convocar uma reunião extraordinária cuja pauta é a busca por explicações e apresentações de documentos por parte da diretoria executiva referentes a contratos firmados pelo clube neste ano.

Na última quinta-feira (9), o Corinthians emitiu uma nota oficial sobre o contrato de patrocínio com a casa de apostas e justificou que o pagamento de comissão é uma "prática habitual do mercado".

