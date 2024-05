Data e local: quais são os próximos jogos da seleção brasileira

A seleção brasileira foi convocada nesta sexta-feira (10) para a Copa América e dois amistosos preparatórios.

O primeiro amistoso será contra o México no dia 8 de junho. A seleção enfrenta os mexicanos no Kyle Field, em College Station, no Texas (EUA).

O outro amistoso preparatório está marcado para o dia 12 de junho, contra os Estados Unidos. A partida será no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).

A delegação brasileira fará toda a preparação para o torneio de seleção em Orlando. A equipe começa a se apresentar no dia 30 de maio, viaja entre os dias 6 e 9 até o Texas e retorna a Orlando para seguir treinando até o dia 20, quando viaja para Los Angeles.

Copa América

O Brasil estreia na competição contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles. A partida está marcada para o dia 24 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília)

O segundo jogo da seleção no torneio será contra o Paraguai, no Allegiant Stadium, em Las Vegas. O duelo ocorre no dia 28 de junho (sexta-feira), às 22h (de Brasília).

O time de Dorival Jr fecha a fase de grupos contra a Colômbia, no Levi's Stadium, em Santa Clara. O jogo será no dia 2 de julho (terça-feira), às 22h (de Brasília).

Se avançar na liderança do grupo, o caminho da seleção será o seguinte: State Farm Stadium, em Phoenix, no Arizona nas quartas de final no dia 6, depois Bank of America Stadium, em Charlotte, no dia 10 pela semifinal.

Se classificar na segunda colocação, o caminho do Brasil passa novamente pelo Allegiant Stadium, em Las Vegas, no dia 6 pelas quartas de final, depois vai a Charlotte, no Bank of America Stadium, no dia 10.

A final ocorre no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 14 de julho (domingo), às 21h (de Brasília).

Confira a lista de convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Bento (Athletico)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto)

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG) e Militão (Real Madrid)

Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham) e Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Vini Jr (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto) e Savinho (Girona)