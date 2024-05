Clubes reclamaram da Copa América, mas seleção brasileira só desfalcou três

Do UOL, em São Paulo (SP)

No início do ano, os clubes brasileiros chegaram a enviar um ofício contra o calendário nacional não ser paralisado durante a Copa América, mas foram poucos os desfalcados pela lista de convocados pelo técnico Dorival Jr.

Somente três jogadores que atuam no Brasil estão na lista da Copa América: o goleiro Bento (Athletico-PR), o lateral Guilherme Arana (Atlético-MG) e o atacante Endrick (Palmeiras).

Os três se apresentam no dia 3 de junho e podem ficar com a seleção até o dia 14 de julho, caso a seleção chegue até a final. A equipe estreia na Copa América dia 24 de junho e termina a primeira fase no dia 2 de julho.

Os jogadores desfalcam as equipes por até nove rodada do Brasileirão. Entre os dias 3 e 20 de junho, período prévio à Copa América, a seleção treina em Orlando e disputa dois amistosos, dias 8 e 12 de junho, contra México e Estados Unidos, respectivamente.

Ao menos nove clubes assinaram o ofício enviado à CBF: Flamengo, Botafogo, Fluminense, Atlético-MG, Vasco, Athletico-PR, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo. A continuidade do calendário durante o torneio de seleções já estava previsto desde o ano passado.

Outras seleções devem desfalcar mais

Apesar da lista de Dorival só ter afetado três equipes, as convocações dos outros países devem afetar mais. As listas de Uruguai, Equador e Colômbia, principalmente, devem desfalcar mais times.

O Uruguai tem convocado nomes como Matías Viña (Flamengo), Nicolás De la Cruz (Flamengo), De Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Athletico), Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino). Guillermo Varela (Flamengo) não esteve na última lista, mas está no radar.

A Colômbia, em sua última lista, chamou James Rodríguez (São Paulo), Richard Ríos (Palmeiras), Rafael Borré (Internacional) e Jhon Arias (Fluminense). O Equador pode ter Arboleda (São Paulo), Léo Realpe (Red Bull Bragantino) e Alan Franco (Atlético-MG) em sua lista.

A Venezuela pode tirar mais três jogadores: Ferraresi (São Paulo), Soteldo (Grêmio) e Savarino (Botafogo). O Paraguai deve tirar Mathías Villasanti do Grêmio.