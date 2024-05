Presidente da CBF diz que pausa do Brasileiro depende de decisão com clubes

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que a discussão sobre paralisar ou não o Brasileirão passa pelo conselho técnico de cada divisão nacional, formado pelos clubes.

O que aconteceu

O dirigente se manifestou nesta sexta-feira (10), antes da convocação da seleção brasileira para a Copa América.

Ednaldo disse ser solidário à tragédia no Rio Grande do Sul, afetado por uma grande enchente.

Mas ao mesmo tempo deu a entender que não será um agente externo ao futebol o responsável por definir se o campeonato vai parar ou não.

Por enquanto, a estratégia da CBF tem sido adiar as partidas dos clubes gaúchos.

O Ministério do Esporte disse que vai negociar com a CBF a pausa, mas a entidade não recebeu qualquer documento oficial da pasta.