CT do Flamengo recebe protesto de torcedores antes de treino

Na véspera do jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão, o Flamengo passa por mais um momento de turbulência. Desta vez, torcedores foram na manhã desta sexta-feira ao CT do clube, o Ninho do Urubu, para protestar antes do treino do elenco contra a má fase da equipe na temporada 2024.

Com faixas, os manifestantes pediram a saída do técnico Tite, do presidente Rodolfo Landim e questionaram o diretor de futebol Marcos Braz, que foi classificado como "morde virilha", em função da polêmica com um flamenguista no shopping. Alguns torcedores chegaram a entrar na frente de carros dos atletas. A segurança no local está reforçada.

A pressão no Flamengo aumentou após uma sequência de apenas uma vitória em seis jogos. Assim, o time é o terceiro colocado no seu grupo da Libertadores - e hoje estaria fora da fase de mata-mata. No Brasileirão, ocupa a sétima colocação, com oito pontos.

Após a última derrota para o Palestino, jogadores, comissão técnica e diretoria foram cobrados no desembarque no aeroporto do Rio de Janeiro. O atacante Bruno Henrique foi o único a se manifestar e prometeu que "o time iria melhorar".