Presidente do São Paulo será chefe de delegação da seleção na Copa América

Nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior anunciou os 23 convocados para a disputa da Copa América. O presidente do São Paulo, Julio Casares, foi anunciado como chefe de delegação da seleção brasileira para o torneio.

"Agradeço à CBF, Dorival Júnior e toda comissão técnica pela oportunidade de contribuir com a Seleção Brasileira e por representar o São Paulo Futebol Clube na importantíssima e tão tradicional Copa América", disse o mandatário.

O presidente Julio Casares foi anunciado como o chefe de delegação que acompanhará a Seleção Brasileira na Copa América, que ocorre entre os dias 20 de junho e 14 de julho.



Saiba mais > https://t.co/5XqNJVciKW #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/6F6TlsKhP8 -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 10, 2024

A função do chefe de delegação consiste em acompanhar o dia a dia do Brasil e representar a CBF em eventuais encontros com dirigentes de outras federações. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi a responsável por ocupar o cargo nos primeiros compromissos de Dorival.

Casares e o técnico da seleção recentemente trabalharam juntos no São Paulo. Antes de atender o chamado da CBF, o treinador conquistou o título inédito da Copa do Brasil pelo clube.

A Copa América está marcada para acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho. O Brasil se encontra no Grupo D, com Colômbia, Costa Rica e Paraguai como rivais na chave.