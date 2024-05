Dorival justifica poucos nomes do futebol brasileiro, mas não descarta mudanças para Copa América

Nesta sexta-feira, Dorival Júnior convocou os 23 atletas que defenderão a Seleção Brasileira em dois amistosos e na Copa América de 2024, nos Estados Unidos. O técnico convocou apenas três jogadores que atuam no futebol brasileiro.

São eles: o goleiro Bento, do Athletico-PR, o lateral esquerdo Guilherme Arena, do Athletico-PR, e o atacante Endrick, do Palmeiras. O treinador, que assistiu à diversas partidas do Campeonato Brasileiro, justificou o baixo número.

"É uma decisão puramente técnica, com todos os nomes. Procuramos avaliar e analisar todos os atletas em atividade. Para nós, não importa idade, clubes ou qualquer outra situação que não seja o momento de cada atleta e a entrega que ele possa apresentar. O processo de avaliação é complicado. Tivemos, na convocação anterior, 14 jogadores afastados em um primeiro momento. Alguns foram convocados e precisaram ser cortados. Isso é um risco natural que estamos preparados", disse.

Dorival, contudo, deixou claro que ainda pode fazer mudanças na convocação antes da Copa América. A CBF tem até o dia 12 de junho para entregar a lista oficial da competição. Após esta data, a comissão técnica pode fazer cortes por lesão até 24 horas antes da estreia, que será dia 24.

"Aqueles que deixaram uma ótima resposta naquele momento, não estando agora, não quer dizer nada. Teremos dois amistosos iniciais. Depois, caso tenhamos necessidade de uma alteração, seja pela área técnica ou médica, faremos a alteração", comentou o comandante.

"Temos o dia 12 como data limite para entregar a lista oficial para a Copa América. E, depois, até 24 horas antes da estreia, portanto dia 23, para fazer qualquer tipo de alteração clínica. Essas datas fazem parte do nosso cronograma", ampliou Rodrigo Caetano, coordenador da CBF.

A Seleção Brasileira enfrenta o México dia 8 de junho, no Kyle Field, no Texas (EUA), e os Estados Unidos no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). As partidas servirão de preparação para a disputa da Copa América, que será disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho

O Brasil larga no torneio no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA). Na sequência, a equipe encara o Paraguai, no dia 28 do mesmo mês, e a Colômbia, em 2 de julho.