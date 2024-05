Ministério do Esporte oficializa pedido para parar futebol brasileiro; CBF se pronuncia

O Ministério do Esporte enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol pedindo o adiamento do futebol brasileiro em razão do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, causado pelas enchentes após fortes chuvas. A carta, enviada a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, foi assinada por André Fufuca (PP-MA).

O ministro do esporte alega que a paralisação é necessária "muito além dos estádios de futebol, campos de treinamento, concentração e local físico onde todos envolvidos no esporte circulam, mas por todas as pessoas, familiares e seus entes que se doam neste momento na sobrevivência e reconstrução de casas e tudo mais afetado".

De acordo com a Defesa Civil, 107 pessoas já morreram, 134 estão desparecidas e mais de 330 mil estão fora de casa. No total, 1,74 milhão de gaúchos foram afetados de alguma forma pelas enchentes.

Nesta sexta-feira, Ednaldo Rodrigues fez um pronunciamento sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Ele pediu a palavra antes da convocação do técnico Dorival Júnior, mas não se aprofundou sobre a paralisação dos campeonatos.

"A CBF reitera sua solidariedade a todo povo gaúcho. Não só a CBF, mas como as Seleções Brasileiras e todo o sistema de futebol. Todos têm sentido dor das perdas e aflições que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Não tem ninguém insensível a isso. A CBF vai estar sempre à disposição de todos. A CBF abriu um link para que todos possam fazer suas doações e amenizar mais o sofrimento de todo povo gaúcho", disse.

"A CBF, sempre em sintonia com a Federação Gaúcha, tem sempre verificado o que se pode fazer. Muito se fala na suspensão ou paralisação do futebol brasileiro. Todos são sensíveis a essa situação. Tudo vai ser definido por todo o conselho técnico de cada divisão, seja A. B, C ou D. E acompanhado as competições internacionais também. No momento com tanta dor, há muito desencontro nas informações. Temos todas as informações, em tempo real, do que pode ser feito. Todos sentem essa dor", ampliou.

Por enquanto, os campeonatos acontecem sem a participação dos times gaúchos. Recentemente, alguns clubes colocaram suas estruturas à disposição das equipes do Rio Grande do Sul, seja para treinos ou jogos.

Nesta semana, a CBF adiou todos os jogos envolvendo times gaúchos, em todas as divisões do futebol brasileiro, até o dia 27 de maio. Internacional e Grêmio também tiveram as partidas pela Sul-Americana e Libertadores, respectivamente, adiadas.

Anteriormente, o Ministério do Esporte liberou mais de R$ 26,7 milhões, que seriam destinados a projetos e ações do esporte, para a recuperação das áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Confira a carta do Ministério do Esporte á CBF na íntegra, divulgada pela ESPN:

Senhor Presidente,

1. Com os meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Estado de Calamidade Pública decretado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Decreto nº 57.596, de 1º de maio de 2024 e reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, conforme Portaria nº 1.377/2024, publicada à página 1, da Seção 1 - Extra C, da edição nº 85-C do Diário Oficial da União de 5 de maio de 2024, solicito que seja realizada a paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol/ 2024.

2. Diante da catástrofe que se segue, a solicitação se faz necessária muito além dos estádios de futebol, campos de treinamento, concentração e local físico onde todos envolvidos no esporte circulam, mas por todas as pessoas, familiares e seus entes que se doam neste momento na sobrevivência e reconstrução de casas e tudo mais afetado.

3. Importa-se mencionar que, de acordo com o último boletim da Defesa Civil, já chega a 107 o numero de mortes por causa das chuvas; 134 desparecidos, e a quantidade de pessoas desalojadas já passam de 330.000. No total, 1,74 milhão de gaúchos foram afetados de alguma forma pelas enchentes. Chega a 431 o número de municípios atingidos, o equivalente a mais de 80% das cidades do estado. Ou seja, é desoladora a situação em que se encontram jogadores e familiares, de forma imensurável o quanto o físico e psicológico desses atletas foi afetado.

4. Assim, em razão de tão fortes chuvas que atingem o Estado do Rio Grande do Sul desde o dia 29/04/2024 e, sendo de amplo conhecimento no Estado Brasileiro a tragédia que se instaura naquele estado da Federação, entende-se também que todo o País está envolvido no apoio aos jogadores e familiares, bem como a toda a população daquela região.

5. Por todo o exposto, estas são as razões da presente solicitação, para que seja paralisado do Campeonato Brasileiro de Futebol deste ano de 2024.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUIZ CARVALHO RIBEIRO