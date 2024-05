Brasileirão deve parar? Mauro Cezar e Trajano divergem em debate

O Campeonato Brasileiro deveria parar, pelo menos por algumas semanas, devido à catástrofe no Rio Grande do Sul? No Posse de Bola, Mauro Cezar Pereira e José Trajano divergiram sobre a questão. Trajano destacou o impacto da enchente nos clubes gaúchos; já Mauro Cezar afirmou que o futebol pode ajudar muito mais com bola rolando.

José Trajano: 'Equipes e jogadores gaúchos estão envolvidos'

Então devia parar tudo? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é que no futebol, no caso do Brasileirão, estão envolvidas equipes gaúchas, jogadores gaúchos que vivem lá, que moram lá. Agora, um show, uma peça de teatro aqui em São Paulo, no Rio, em qualquer parte do país que não tem nenhum envolvimento com o Rio Grande do Sul, só tem a tristeza, o lamento, é diferente.

Mauro Cezar: 'As pessoas precisam de ajuda, de que maneira o futebol pode ajudar?'

Esse pedido, essa sugestão [de paralisar o Brasileirão] do Fufuca, o ministro do Esporte, é uma ação absolutamente populista, porque ele deveria apresentar soluções e sugestões concretas sobre como o futebol e o esporte podem ajudar as pessoas. Eu acho que nessa hora a gente tem que ser mais pragmático e menos emocional, as pessoas estão precisando de ajuda, então de que maneira o futebol pode ajudar? Já que estamos falando do futebol, de que forma ele pode ajudar, o que vale mais: o simbolismo de uma paralisação ou caminhões de mantimentos, de cobertores, de remédios e tudo aquilo que as pessoas precisam de material e de ajuda, de profissionais que vão ajudar a tratar das pessoas e recuperar quem está doente? O que será que uma pessoa que está sofrendo enormes dificuldades hoje no Rio Grande do Sul precisa mais: alguém dizer para ela que parou o Campeonato Brasileiro ou falar que os times estão jogando e estão arrecadando milhões e com esses milhões vai chegar para você tudo que você precisa nesse momento de urgência, para você sair desse desse sufoco, dessa situação horrível? Eu acho que esse é o ponto, eu penso dessa maneira.

