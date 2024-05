Atacante do Inter, Alario faz doações e joga futebol com vítimas da chuva no RS

O atacante Lucas Alario também deu a sua contribuição para minimizar o sofrimento das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O atleta do Internacional foi a um colégio na zona sul de Porto Alegre com doações e aproveitou para dar atenção àqueles que estão abrigados no local.

Bastante festejado, Alario chegou a jogar futebol com as crianças que estavam na instituição. Nas redes sociais, o Internacional destacou a ação do argentino.

?????? ???? ??! ??? O centroavante Lucas Alario esteve no Colégio Mãe de Deus, na zona sul de Porto Alegre, fazendo doações e jogando bola com algumas crianças abrigadas na instituição em virtude das inundações que assolam o Estado. pic.twitter.com/YkdFXEji5p ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 9, 2024

"O centroavante Lucas Alario esteve no Colégio Mãe de Deus, na zona sul de Porto Alegre, fazendo doações e jogando bola com algumas crianças abrigadas na instituição em virtude das inundações que assolam o Estado", descreveu o Colorado.

Aos 31 anos, Lucas Alario chegou ao Internacional no início da temporada 2024, depois de passar por dois clubes do futebol alemão, Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. Até o momento, ele soma 16 jogos e 3 gols pelo time gaúcho.