Contra o Botafogo, Tite defende invencibilidade pelo Flamengo em clássicos

O Flamengo de Tite recentemente perdeu o primeiro jogo de 2024: caiu na altitude para o Bolívar por 2 a 1, pela Copa Libertadores, na última quarta-feira. O técnico, agora, foca no Campeonato Brasileiro e defende uma invencibilidade em clássicos.

Desde que assumiu o Flamengo, na reta final de 2023, Tite está invicto nos jogos contra os rivais do Rio de Janeiro. Neste domingo, defende o retrospecto contra o Botafogo, no Maracanã.

De ? no clássico, o Mengão trabalhou neste sábado (27), no Ninho do Urubu! ???#VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/dkBNA9aIkp ? Flamengo (@Flamengo) April 27, 2024

No ano passado, Tite venceu o Vasco por 1 a 0 e empatou com o Fluminense por 1 a 1, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Neste ano, o técnico levou o Flamengo ao título invicto do Campeonato Carioca.

No primeiro clássico de 2024, o Flamengo empatou sem gols com o Vasco. Na sequência, venceu o Botafogo por 1 a 0. Depois, vitória sobre o Fluminense por 2 a 0. Na semifinal do Carioca, o Rubro-Negro voltou a vencer o rival tricolor por 2 a 0 e, depois, selou a classificação para a final com um empate sem gols.

Tite, assim, tem sete clássicos de invencibilidade pelo Flamengo, com quatro vitórias e três empates. Neste domingo, contra o Botafogo, o técnico vai usar o melhor que tem à disposição.

O Flamengo encerrou, neste sábado, a preparação para o duelo. Tite conta com os jogadores que não viajaram para a Bolívia em função do desgaste provocado pelo acúmulo de jogos. Já Everton Cebolinha, lesionado, continua fora.

A tendência é a de que o Flamengo entre em campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

O Flamengo enfrenta o Botafogo neste domingo, às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.