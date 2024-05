São Paulo reconhece Galoppo com mercado, mas nega ter recebido proposta

O meio-campista Giuliano Galoppo participou por 33 minutos do último jogo do São Paulo, em que a equipe paulista triunfou por 3 a 1 diante do Cobresal-CHI, pela Copa Libertadores. O presidente do Tricolor, Julio Casares, afirmou que não há nenhuma proposta pelo argentino, mas destacou que não existe jogador inegociável no elenco.

"Não recebemos nada oficialmente. O Galoppo tem mercado não só na Argentina, mas na Europa. Tudo tem que analisar. Não tem jogador inegociável. Claro que a gente faz de tudo para não vender pelo legado esportivo. Antes da Copa do Brasil, tínhamos propostas pelo Nestor que fez o gol do título, o Pablo, Beraldo e o Welington", pontuou o mandatário.

Com alterações anunciadas pela CBF, confira os próximos jogos do Tricolor: ? 13/05 (segunda-feira), às 20h

? Fluminense

? MorumBIS

? Brasileirão

? Premiere ? 16/05 (quinta-feira), às 21h

? Barcelona-EQU

? MorumBIS

? CONMEBOL Libertadores

? ESPN / Star+ ? 20/05... pic.twitter.com/pBJ9LAKpth ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2024

O camisa 8 está recuperando seu espaço aos poucos no São Paulo. Em março de 2023, o meia sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o que o deixou afastado dos gramados por 10 meses. Nesta temporada, Galoppo participou de 16 partidas, com apenas um gol e duas assistências distribuídas.

Casares aproveitou para comentar a negociação envolvendo o zagueiro Beraldo, que foi para o Paris Saint-Germain. Além disso, voltou a pregar calma em relação ao meio-campista argentino.

"Vendemos só o Beraldo, porque priorizamos a conquista esportiva e depois pensamos no negócio. O Beraldo saiu por cifras maiores, não tinha como não sair. Se acontecer com o Galoppo ou qualquer outro jogador, vamos ponderar bastante e decidir no momento certo", concluiu.