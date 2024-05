Marcos Rocha completa 300 jogos pelo Palmeiras e chega à sexta assistência na temporada

Na noite do último domingo, o Palmeiras goleou o Liverpool-URU por 5 a 0 em duelo da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. No Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, o lateral direito Marcos Rocha, que completou 300 jogos com a camisa do Verdão, deu assistência para o primeiro gol de Raphael Veiga que abriu o placar.

"Acho que todo mundo jogou bem, todos se dedicaram para conseguir esses três pontos. Cada jogo tem uma história, um significado. Tive momentos bons, muito bons, alguns de dificuldades, adaptação, instabilidade, o que é normal na carreira do atleta. mas sempre tive apoio de todos que trabalham no Palmeira, confina de boa parte do torcedor. Minha história é bonita no palmeiras. Construímos isso com pés no chão com bastante trabalho e tranquilidade. Só agradecer ao Palmeiras pelos 300 jogos vestindo essa camisa", disse após a partida.

Com o passe para gol, Rocha chegou a sua sexta assistência nesta temporada. A última vez que Rocha deu um passe para gol havia sido no empate por 2 a 2 com o Corinthians, na fase de grupos do Paulistão. O camisa 2 vinha de 14 jogos sem participar de gol.

Além dos dois de Veiga, o Verdão contou com gols de Endrick, Rony e Gustavo Gómez para somar mais três pontos. O resultado deixou o Palmeiras na liderança do Grupo F com dez pontos e vaga encaminhada às oitavas de final. A equipe volta a campo pelo torneio na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Independiente del Valle, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

Marcos Rocha está no Palmeiras desde 2018, nove gols e 34 assistências. Neste período, ele conquistou 12 títulos, se tornando um dos jogadores com mais taças na história do clube. São três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O atleta de 35 anos, que chegou a 22° jogo em 2024 tem contrato com o Verdão até o fim deste ano.