Al Nassr vence Al Khaleej e chega ao sexto jogo de invencibilidade no Campeonato Saudita

O Al Nassr chegou a seu sexto jogo de invencibilidade no Campeonato Saudita ao vencer o Al Khaleej, por 1 a 0, pela 29ª rodada da competição. Laporte anotou o gol do time de Cristiano Ronaldo, no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd.

Com este resultado, o Al Nassr segue na segunda posição, com 71 pontos, a nove de distância do Al Hilal, que está isolado na ponta.

O gol que deu a vitória ao Al Nassr saiu aos 22 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta, Brozovic mandou na área e Laporte cabeceou no canto de Sehic.

Ambas as equipes retornam a campo pelo Campeonato Saudita no próximo sábado, dia 4 de maio. o Al Nassr enfrenta o AL Wheda, em casa, às 15 horas (de Brasília), enquanto o Al Khaleej duela com o Al Tai, fora de casa.

Antes, os times voltam a se enfrentar em compromisso pela Copa do Rei Saudita, que acontece nesta quarta-feira, às 15 horas, no Estádio Al-Awwal.

Veja outros resultados do Campeonato Saudita deste sábado:

Al Akhdoud 4 x 0 Abha



Al Raed 2 x 2 Al Ettifaq