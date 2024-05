Jogadores de Fla, Vasco e grupo Sorriso Maroto doam 26 toneladas para o RS

Do UOL, no Rio de Janeiro

Jogadores de Flamengo e Vasco se uniram ao grupo de pagode Sorriso Maroto e, junto com demais atletas e integrantes da igreja que frequentam, arrecadaram 26 toneladas e enviaram para o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A mobilização foi planejada pelo Instituto Assistencial da Igreja Atitude (RJ). Os caminhões do grupo Sorriso Maroto com os mantimentos foram levados até o quartel da Marinha e transportados para um navio que rumou ao estado gaúcho. A maior parte dos itens são água.

Léo Ortiz, do Fla, e Jair e Léo, do Vasco, fizeram questão de participar ativamente do trabalho. O trio ajudou a colocar as doações nos caminhões junto com os demais voluntários.

Zagueiro Léo Ortiz (sem camisa), do Flamengo, ajuda no transporte das doações para o caminhão Imagem: Reprodução / Instagram

O filho de Adriano Imperador, que também se chama Adriano, foi outro que participou do ato. Ele frequenta a mesma igreja dos jogadores de Flamengo e Vasco.

O zagueiro Léo Ortiz e o volante Jair são gaúchos e foram revelados na base do Internacional. Ortiz é da capital Porto Alegre e Jair é da cidade de Ibirubá.

Jair se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O procedimento foi feito em fevereiro e a previsão de retorno aos gramados é no fim do ano. Ele deixou o Internacional em 2016.

Ortiz chegou ao Flamengo neste ano após longa negociação com o Red Bull Bragantino. O zagueiro rubro-negro deixou o Internacional em 2017.