Zagueiro do Real vira protagonista em celebrações e até beija cabine do VAR

Antonio Rüdiger, que busca seu primeiro título europeu representando o Real Madrid, foi um dos mais empolgados com a classificação da equipe à final da Liga dos Campeões.

O que aconteceu

Rüdiger beijou a cabine do VAR. O defensor deixou o gramado do Santiago Bernabéu após as comemorações de toda a equipe do Real. O alemão continuava a gritar e esbanjar sua felicidade com a vitória por 2 a 1 sobre o Bayern.

O VAR foi fundamental para confirmar gol com participação de Rüdiger. O zagueiro deu assistência para Joselu aos 46 minutos do segundo tempo, lance que sacramentou a virada do Real. A arbitragem inicialmente havia marcado impedimento do alemão, mas a checagem com tecnologia semiautomática mostrou que Rüdiger tinha condição legal no primeiro momento, e depois Joselu estava atrás da linha da bola.

روديغير يقّبل تقنية الـ VAR التي كانت سببًا في وصول ريال مدريد للنهائي. pic.twitter.com/mTZ7PzmiAV -- Abokr Omar (@Abokr10) May 8, 2024

O alemão roubou a cena nas comemorações após a classificação. Logo após o apito final, ele foi um dos primeiros a interagir com o técnico Carlo Ancelotti, e sacudiu com força o técnico de 64 anos. Rüdiger ainda carregou cadeira — em homenagem ao lesionado colega David Alaba — e fez festa no gramado do Bernabéu.

Rüdiger no se lo quiso perder... 😂 pic.twitter.com/KnlSfyhU7g -- madridistaReal (@RMadridistaReal) May 8, 2024

Rudiger to 64 years old Carlo Ancelotti 😭pic.twitter.com/UEjAXyzfm3 -- Troll Football (@TrollFootball) May 9, 2024

A comemoração se estendeu para fora do estádio. Um registro publicado em redes sociais por um torcedor do Real mostra Rüdiger vibrando enquanto dirige pelas ruas de Madri.

Honestly, every single video of Rudiger I see makes me laugh pic.twitter.com/DxLLjZp7Zs -- WolfRMFC (@WolfRMFC) May 9, 2024

Rüdiger tem sido peça chave na campanha do Real na Champions. Além da assistência decisiva nesta quarta, o zagueiro foi responsável por converter pênalti que sacramentou a classificação nas quartas de final contra o Manchester City. Sua performance defensiva, sendo a única constante em uma zaga que sofreu com lesões ao longo da temporada, também é notável.