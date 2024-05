São Paulo encerra maratona fora de casa após viajar 12 mil km em 9 dias

O São Paulo encerrou uma maratona de viajar 12 mil quilômetros em apenas 9 dias com a vitória sobre o Cobresal por 3 a 1 na última quarta-feira (8).

O que aconteceu

Neste período, o Tricolor atuou em três partidas por três competições diferentes. Foram elas, Águia de Marabá, em Belém, pela Copa do Brasil, Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão, e Cobresal, no Chile, pela Copa Libertadores.

Apesar do desgaste das viagens, o São Paulo somou um retrospecto muito positivo. Foram três vitórias e nove gols marcados.

Agora, a equipe comandada por Zubeldía terá uma sequência de jogos no Morumbis. São os confrontos contra Fluminense, Barcelona-EQU, Águia de Maraba e Talleres.

As partidas contra Cruzeiro e Inter, que aconteceriam neste período, foram adiadas pela CBF. Vale pontuar que o jogo contra o Colorado será fora de casa.

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (13) contra o Fluminense, às 20h (de Brasília). O confronto é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

