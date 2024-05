Seleção tem conversa com Rodinei na preparação da lista para a Copa América

Do UOL, em São Paulo (SP)

A comissão técnica da seleção brasileira viajou à Europa no final do mês passado e, entre algumas observações, teve uma conversa com o lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo.

O que aconteceu

O auxiliar Lucas Silvestre e o analista Pedro Sotero se encontraram com Rodinei, do Olympiacos (GRE), no dia 1º de maio. Além da dupla, Dorival Jr e Juan também viajaram ao velho continente para observações.

Lucas e Pedro acompanharam um treinamento do Aston Villa na mesma data. No dia seguinte, estiveram em Aston Villa (ING) 2 x 4 Olympiacos (GRE).

Além do papo com Rodinei, a dupla também encontrou Raphinha e Vitor Roque após Barcelona x Valência. Foram as únicas sessões designadas de conversas previamente marcadas pela comissão.

Em sua primeira convocação, Dorival Jr chamou Danilo, da Juventus (ITA), e Yan Couto, do Girona (ESP) para a posição de lateral-direito. Com Diniz, outros dois nomes foram chamados: Emerson Royal, do Tottenham (ING), e Vanderson, do Monaco (FRA).

Rodinei tem 32 anos e está no Olympiacos desde que deixou o Flamengo, em 2022. Neste ano, soma 44 jogos, três gols e seis assistências.