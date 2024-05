CBF altera data e horário do jogo de volta da Copa do Brasil entre São Paulo e Águia de Marabá

Nesta quinta-feira, a CBF alterou a data e o horário do jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil entre São Paulo e Águia de Marabá. Agora, o duelo vai acontecer às 21h30 (de Brasília) do próximo dia 23, no Morumbis.

Antes, o jogo aconteceria no dia 22, às 21h. A alteração tem relação com o jogo entre Tricolor e Cruzeiro, pelo Brasileirão, marcado para dia 20, às 20h, na casa são-paulina.

Na ida, o São Paulo conquistou um resultado positivo com os reservas. Juan (2x) e Luiz Gustavo balançaram as redes na vitória por 3 a 1 contra o Águia de Marabá, no Mangueirão.

?? Confira os gols do Tricolor na campanha até aqui na CONMEBOL Libertadores. A equipe já está classificada para as oitavas de final! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/EVX2kUY2HV ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2024

Atual campeão, o Tricolor está com uma vantagem tranquila para ficar entre os 16 melhores do campeonato. Uma derrota por um gol ainda classifica o time de Zubeldía e, em caso de empate no agregado, o duelo vai para os pênaltis.

Antes disso, contudo, o São Paulo foca no embate contra o Fluminense pela sexta rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Morumbis.