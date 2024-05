Justiça mantém indenização do Flamengo à família de vítima do Ninho

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Justiça do Rio manteve a condenação do Flamengo ao pagamento de cerca de R$ 3 milhões aos pais e ao irmão de Christian Esmério, uma das vítimas fatais do incêndio no CT Ninho do Urubu.

O que aconteceu

Foram analisados os pedidos do Rubro-Negro e da defesa dos familiares do goleiro, após a condenação do clube. Foi concedido parcial provimento aos embargos. O documento foi assinado por Andre Aiex Baptista Martins, juiz titular da 33ª Vara Cível do Rio.

O juiz manteve o pagamento do Rubro-Negro aos pais e irmão de Christian. São R$ 2,824 milhões aos pais, R$ 1,412 milhão cada, e pensão de cerca de R$ 7 mil por mês. Já Cristiano Júnior tem direito a R$ 120 mil.

Sobre a pensão, o juiz ressaltou que deve ser "abatido, no cálculo das parcelas vencidas, os valores já pagos pelo clube". Ele completa: "Fixada a data de seu término aquela que a vítima completaria 45 anos de idade ou até o óbito de ambos os genitores, o que acontecer primeiro". Além disso, "em caso de óbito de um dos genitores, o outro permanecerá recebendo 50% da pensão fixada".

Foi extinto o processo em relação a Alessandro Santos. Ele é tio de Christian e era apontado como irmão de criação, mas não havia referência à tal condição na petição inicial. Houve a condenação a pagar as "custas processuais proporcionais e honorários advocatícios", que foi arbitrado em 10% do valor da causa.

A família de Christian Esmério foi a única que não fechou acordo com o Flamengo. Ela procurou a Justiça para ter uma compensação financeira por causa da perda do filho. As outras nove já entraram em acordo com o clube.

O incêndio no CT Ninho do Urubu aconteceu em 8 de fevereiro de 2019. O incidente matou 10 jovens que jogavam nas categorias de base do clube.

